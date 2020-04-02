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Balçova'da temizlik için özel önlem

İzmir'in Balçova ilçesinde, korona virüsü salgını nedeniyle sokakları temizleyen ve dezenfektan yapan belediye personeli için özel kıyafetler ve araçlar alındı.

02.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:30
Balçova'da temizlik için özel önlem
İzmir 'in Balçova ilçesinde, korona virüsü salgını nedeniyle sokakları temizleyen ve dezenfektan yapan belediye personeli için özel kıyafetler ve araçlar alındı.

Korona virüsü salgınının Türkiye 'de görülmesinden itibaren olağanüstü önlemler alan Balçova Belediyesi, bir yandan temizlik ve dezenfektan çalışmaları yaparken, diğer yandan da belediye personeli için uygun çalışma şartlarını hazırlıyor. Bu kapsamda, sahada görev yapan personele temizlenebilir özel kıyafetler dağıtıldı, yeni bir dezenfeksiyon aracı alındı.

Temizlik işleri ve fen işleri müdürlüğünün ekipleri ve sendika temsilcileri ile bir araya gelen Balçova belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Sizlerden ilk isteğim kendi sağlığınıza çok dikkat etmeniz. Bu süreçte çok yoruluyorsunuz, çok zor bir göreviniz var. Sendika temsilcilerimiz ve birim müdürlerimiz ile görüştük. Bu anlamda sizleri maddi olarak destekleyeceğiz; ancak benim için her birinizin sağlığı çok önemli" diye konuştu.

Vatandaşlara da çağrı yapan Başkan Çalkaya, "Biz çevre temizliği konusunda sürekli anonslar yapıyoruz. Herkesin kendi temizliği kadar çevre temizliğine de dikkat etmesi gerektiğini anlatıyoruz; çünkü çöpe atılmayıp çöp kutusu yanına bırakılan her atık, sahada çalışan arkadaşlarımızın sağlığını riske atıyor. Vatandaşlardan bu konuda çok büyük destek bekliyoruz" dedi. - İZMİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Balçova, Sendika, Türkiye, İzmir, Güncel
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