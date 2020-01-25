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Balçova'dan Elazığ'a yardım eli

İzmir'de Balçova Belediyesi, Elazığ ve Malatya'yı vuran depremlerin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

25.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:08Balçova'dan Elazığ'a yardım eli
'de Belediyesi, ve 'yı vuran depremlerin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere çok sayıda ilde hissedilen 6.8'lik depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Balçova Belediyesi de, depremzedelere ulaştırılması için yardım kampanyası başlattı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın sosyal medya hesaplarından duyurulan yardım kampanyasında bölgeye gönderilmek üzere; battaniye, çadır, çocuk ayakkabısı gibi temel ihtiyaç malzemelerinin kabul edileceği duyuruldu. Yardımda bulunacak vatandaşların malzemeleri Balçova Belediyesine ulaştırmaları istendi.

Başkan Çalkaya, "Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Böyle günlerde el ele vererek birbirimize destek olacağız. 2011 yılında Balçova halkının destekleri ile 1 tır malzemeyi Van'daki kardeşlerimize göndermiştik. Şimdi de tek yürek olarak Elazığ'a destek olacağız" dedi. - İZMİR

Balçova, Malatya, Elazığ, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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