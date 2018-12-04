Balçova'nın Seçilmiş Kadınları Meclis Toplantısına Katıldı

04 Aralık 2018 Salı 11:22



04 Aralık 2018 Salı 11:22

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 84. yıl dönümünde, İzmir'in Balçova ilçesindeki seçilmiş kadınlar bir araya geldi. Belediye meclis toplantısına katılan kadınlara Başkan Çalkaya tarafından plaket verildi.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 84. yıl dönümünde Balçova'nın seçilmiş kadınları bir araya geldi. Bugüne kadar farklı partilerden seçimlere girerek görev üstlenen kadınlar, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın davetiyle belediye meclis yoplantısına katıldı. 1992 yılından bu güne Anavatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi kadrolarında kadın kolları başkanlığı, belediye meclis üyeliği, ilçe başkanlığı ve milletvekilliği yapan kadınlar meclis toplantısını izledi.Toplantının ardından seçilmiş tüm kadınlara birer plaket vererek konuklarına hitaben bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Ulu önderin, Türk kadınına vermiş olduğu bu hakkı layıkıyla kullandığınız ve cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiğiniz mücadeleden dolayı sizleri kutluyorum. Ben bu ülkenin kurtuluşunun kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması ile mümkün olacağına inananlardanım. O yüzden kadınlar kadar ben de, onların hakkı için mücadele ediyorum. Bu mücadelemden de gurur duyuyorum" diye konuştu. - İZMİR