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Balçova sokak sokak temizleniyor

İzmir'in Balçova ilçesinde, korona virüsüne karşı önlemler artarken, belediye ekipleri tüm sokakları hem yıkıyor hem de dezenfekte ediyor.

26.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:36
Balçova sokak sokak temizleniyor
İzmir 'in Balçova ilçesinde, korona virüsüne karşı önlemler artarken, belediye ekipleri tüm sokakları hem yıkıyor hem de dezenfekte ediyor.

Korona virüsü salgını her geçen gün şiddetini artırırken, halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlerde artırılıyor. Balçova Belediyesi de, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla tüm sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Fen işleri, temizlik işleri ve park bahçe müdürlüğüne bağlı ekipler, yolları özel solüsyonlu sular ile yıkarken, özel kıyafetli ekiplerde dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, yapılan çalışmaları denetledi. Çalkaya, "Mesai arkadaşlarım, gece gündüz demeden temizlik çalışmalarına devam ediyor. Hepsini tek tek kutluyorum. Vatandaşlarımızın balkonlarından arkadaşlarımı alkışlaması bizim için çok anlamlı. Balçova halkından bir ricamız daha var; bu olağanüstü günlerde çevre temizliğine çok dikkat etsinler. Gördükleri aksaklıkları bize hemen iletsinler" diye konuştu.

Sosyal hizmetlere de devam ettiklerinin altını çizen Başkan Çalkaya, "Yanında bakacak kimsesi olmayan 700 vatandaşımıza günlük sıcak yemek veriyoruz. Semt evlerimiz, mahallelerinde olan vatandaşlarımız ile sürekli irtibat halinde. Bu zor günlerde kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Birlikte bu zor günleri aşacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balçova, Çalkaya, İzmir, Güncel

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