Balçova Zabıtasından Koronavirüs önlemleri

Alınan önlemler hem vatandaşlar hem de pazar esnafı memnuniyetle karşılandı.

Koronavirüs salgını etkisini artırırken vatandaşların mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamaları öneriliyor. Mutfak alışverişi için mecburiyetten dışarı çıkanların salgın tehlikesi ile karşılaşmaması için de belediyeler tarafından bir dizi önlem alındı. Haftada üç gün Pazar kurulan Balçova 'da da Zabıta Müdürlüğü Ekipleri denetim ve önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Önlemler kapsamında pazarda tezgah açan esnaflar ve vatandaşlar ateşleri ölçülerek pazaryerine alındı. Vatandaşlar bir metre kuralına uyarak ve dezenfektanla ellerini temizleyerek pazaryerine girdi. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar zabıta ekipleri nezaretinde alışverişini yaptıktan sonra araçlarla evlerine bırakıldı. Pazarda ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı tedbirleri içeren broşürler dağıtıldı.

İlçe genelinde tüm önlemlerini aldıklarını ifade eden Balçova belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Bu konuda hem esnafımız hem de vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Yaptığımız çalışmaları onların sağlığını korumak için yaptığımızı biliyorlar. Biz yine de çok mecbur olmamaları halinde evden çıkmamalarını söylüyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler