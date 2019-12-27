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Balçovalı çocuklara belediyeden yeni anaokulu

İzmir'in Balçova ilçesinde, okul öncesi yaş grubundaki çocuklara kaliteli eğitim vermek ve çalışan annelere kolaylık sağlamak amacıyla Gülfem Benli Anaokulunun açılışı yapıldı.

27.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:45 Balçovalı çocuklara belediyeden yeni anaokulu
'in ilçesinde, okul öncesi yaş grubundaki çocuklara kaliteli eğitim vermek ve çalışan annelere kolaylık sağlamak amacıyla Gülfem Benli Anaokulunun açılışı yapıldı. Açılışta çocuklar, birbirinden değişik aktiviteler ile eğlenerek gönüllerince zaman geçirdi.

Eğitim alanında dikkat çeken Balçova Belediyesi, 3-6 yaş gurubundaki çocukların eğitim alacağı anaokulunu hizmete açtı. Balçova'da, çocuklarla ilgili gerçekleştirilen tüm sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Gülfem Benli'nin isminin verildiği anaokulunda 58 çocuğun eğitim alacağı öğrenildi.

Üç sınıf, uyku odası, yemek salonu, oyun bahçesi ve aktivite alanlarının bulunduğu Gülfem Benli Anaokulunun, tam gün sistemi ile hizmet vereceği ifade edilirken, Balçova Belediye Başkanı Fatma , anaokulu açılışına katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde bir konuşma yapan Çalkaya, "Eğer geleceği değiştirmek istiyorsak eğitime çok önem vermeliyiz. Özellikle çocukların kişiliğinin ve gelişiminin şekillenmeye başladığı 3-6 yaş eğitimi çok önemli. Biz de çocuklarımızın bu yaşta iyi bir eğitim alması ve çalışan annelerin gözünün arkada kalmaması için anaokulumuzu açtık. Kadınların hayatın her alanında var olması, çocuklarımızın iyi eğitim alması için tüm gücümüzü kullanacağız" dedi.

Öte yandan Başkan Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri, açılış törenin ardından düzenlenen etkinliklerde eğlenen çocuklara hediyeler vererek pasta kesti. - İZMİR

Balçova, Çalkaya, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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