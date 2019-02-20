"BALDEP" Balıkesir'i Tanıtmaya Devam Ediyor

Katıldıkları çeşitli platformlarda Balıkesir'in tarihi, kültürü ve doğal zenginliklerini dile getiriyor.

Balıkesir'de ve Balıkesir dışında bulunan hemşeri derneklerinden oluşan Balıkesirliler Dernekleri Platformu Genel Başkanı Salih Sağıroğlu, Balıkesirli Bürokrat ve İşadamları Derneği Başkanı Deniz Dinçer, İstanbul Gönenliler Derneği Başkanı Mustafa Kaya ve BABİAD Gençlik kolları Başkanı M. Fatih Önsöz geçtiğimiz akşam Flash Tv de yayınlanan canlı yayın programınaa katılarak sanatçılara ve program sunucusuna Balıkesirspor atkısı ve bor madeni hediye etti. Balıkesir hakkında kısa bilgilendirme yapan Genel Başkan Salih Sağıroğlu Bigadiç ilçesinde çıkan ve son yıllarda bir çok sektörde kullanılmaya başlanan Bor madeni hakkında bilgiler verdi. Programın konukları Balıkesirli sanatçılar Hamiyet ve Tamer Öztoprak olunca canlı yayın "Balıkesirliler" programına döndü.

Program sonunda bir açıklama yapan Genel Başkan Sağıroğlu sunları söyledi; 'Türkiyenin çeşitli il,ilçe ve yurt dışındabulunan 27 Balıkesirliler Derneğinden oluşan platformumuz çalışmalarını hem platform olarak hem de derneklerimiz lokal olarak devam ettiriyor. Hemşerilerimize çeşitli konularda verilen desteklerin yanında yöre kültürünü, tarihini, turizmini ve Balıkesir'in diğer zenginliklerini tanıtmaya ve anlatmaya devam ediyor. Bu akşam da Balıkesirli sanatçılarımız Tamer Öztoprak ve Hamiyet'in renklendirdiği programa BABİAD Başkanımız, Gönenliler Derneği Başkanımız ve BABİAD Gençlik kolları Başkanlarımızla hep birlikte katıldık. Çalışmalarımız gerek derneklerimiz gerek platform olarak devam ediyor. Memleket sevdalısı insanlarımızdan kurulu bu gönüllü teşekküller her geçen gün daha güzel işler yapmaya başladı. Derdimiz Balıkesir'in hak ettiği yerlere gelmesi. Bu yolda bir nebze olsun katkımız olabilirse ne mutlu bizlere' dedi.

Kaynak: Bültenler