Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı

Antalya'da balkonundan girdiği evinde tartıştığı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı, sokakta kovalayarak boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Ercan Karakaş, Konyaaltı sahilinde güneşlenirken yakalandı. Ercan Karakaş, ifadesinde baldızının, Fas uyruklu eşi Siham Karakaş'ı Fas'a götürmeye çalıştığını, çocuğunu bir daha görememe korkusuyla öldürdüğünü söyledi.

KONYAALTI SAHİLİNDE GÜNEŞLENİRKEN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kaçtığı yeri belirledi. Ercan Karakaş'ın Konyaaltı sahilinde olduğunu tespit eden ekipler, dün öğleden sonra bölgede önlem alarak baskın yaptı. Polis, Karakaş'ı sahilde güneşlenirken yakaladı.

"ÇOCUĞUMU FAS'A GÖTÜRECEKTİ"

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ercan Karakaş ifadesinde, baldızı Rajae Ait Lhaj'ın sürekli karısını kendisine karşı kışkırttığını iddia etti. Hakkındaki taciz iddialarını kabul etmeyen Ercan Karakaş, "Olay günü konuşmak için gittim. Baldızım, karımın beden ayrılmasını, doğumdan sonra da Fas'a gelmesini istiyordu. Bu nedenle tartışmıştık. Hatta bu nedenle uzaklaştırma aldım. Çocuğumu Fas'a götüreceklerdi. Bir daha onları göremeyeceğimden korktum" dedi.

Baldızıyla tartıştıklarını anlatan Karakaş, "Kaçmaya başladı. Sokakta yakaladım. Araya eşim girince uzaklaştırdım. Ardından da bıçakladım. Eşimle bir sorunum yok" diye konuştu.

"GECE SAHİLDE KALDIM, SABAH GÜNEŞLENDİM"

Olaydan sonra kaçıp Konyaaltı sahilinde saklandığını belirten Ercan Karakaş, "Gece orada kaldım. Gündüz denize girip güneşlendim" dedi. Ercan Karakaş, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Diğer yandan Rajae Ait Lhaj'ın cenazesi ise yakınları gelmediği için henüz morgdan alınmadı.

NE OLMUŞTU

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Ercan K. (41), bir çocuk annesi hamile eşi Siham K.'nın evine girmek istedi. İddiaya göre Ercan K.. akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi.

Hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşini yanına çağıran ve bir süredir kızı ve kardeşiyle birlikte yaşayan Siham K. kapıyı açmadı. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Ercan K., elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini içeride gören Siham K. fenalık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan Siham K.'nın kardeşi Rajae Ait Lhaj'i, ablasını yerde görünce yardımcı olmaya, bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce eniştesinden korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Rajae Ait Lhaj, sokakta çığlık atarak Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinin yanındaki parka girdi. Burada baldızını yakalayan Ercan K., elindeki bıçakla Rajae Ait Lhaj'i vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı.

Özel güvenlik görevlileri Ercan K.'ye müdahale etse de saldırgan ellerinden kurtulup kaçmayı başardı. Yerde kanlar içerisinde kalan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.