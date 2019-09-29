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Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti

Antalya'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan cani adam, tartıştığı baldızını sokakta kovalayarak boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

29.09.2019 10:58

Antalya'da yaşanan olayda uzaklaştırma kararı olan Ercan K. (41), Fas uyruklu eşi Siham K.'nin balkondan girdiği evinde tartıştığı baldızı Rajae Ait'i (24) sokakta kovalayıp boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralı kadın hastanede tedaviye alındı.

ZORLA EVE GİRDİ

Dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kız çocuğu annesi Siham K., güvenlik görevlisi eşi Ercan K.'nin kendisine şiddet uygulaması, ölümle tehdit etmesi ve sürekli hakaret etmesi iddiasıyla bir süre önce şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan K.'ye uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham K., hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait'i yanına çağırdı. Dün öğle saatlerinde Ercan K.'nın annesi, Siham K.'nın evine giderek torununu alıp ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. de akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ercan K., elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören kadın, korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Rajae Ait bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırma çalıştı. Ancak Ercan K., baldızına saldırdı. Korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı.

BIÇAKLA KOVALADI

Rajae Ait, çığlık atıp yardım isteyerek sokağın karşısındaki Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesine girdi. Sağlık merkezinin güvenlik görevlileri elinde bıçakla koşarak gelen Ercan K.'yi içeri almamak için bahçe kapısını kapattı. Ancak saldırgan, güvenlik görevlilerine doğru elindeki bıçağı sallayarak onları aşmayı başardı. Ercan, bir süre bahçede kovalayıp yakaladığı baldızını vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Özel güvenlik görevlileri Ercan K.'ye müdahale etti.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan, güvenlik görevlilerinin elinden kurtularak olayda kullandığı bıçağı da yanına alıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Rajae Ait için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rajae Ait, ilk müdahaleden sonra ambulansla özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Bu sırada olay yerine gelen ve kardeşini gören Siham K. uzun süre gözyaşı döktü. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Siham K. de kontrol için aynı hastaneye götürüldü. Rajae Ait'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis ekipleri Ercan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti

Kepez, Fas, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(18)
ADANALI MEHMET:uzaklaştırma cezası olan bireylerin ayak bileklerine elektronik zımbırtı takılıyor. ondan şikayetçi olmuş kişinin adresinin bulunduğu çevrenin 100 mt. civarında gezemiyor yoksa alet polise alarm gönderiyor. TÜRKİYE''DE NİYE BU YOK?
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0131:idam nerede kaldi hani verilen sözler . . . . . .
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HAKAN GÜLLE:ceza felan verilmesin çok basit aynısı ona yapılsın
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ECE:10 yıl sonra böyle giderse memleketimizin halini düşünebiliyormusunuz kimseninde adam gibi önlem almaya niyeti yok
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BİR ZAMANLAR KOZAN:yinemi Antalya la Adanayı büyük farkla geçti haa
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ADINIZI YAZIN:Fas,Afghanistan,Suriye,Pakistan,Kazakistan,Ukrayna,Afrika Maşşallah Maşşallah Ülkemiz International ülke olmuş Türkiyeyi kaldialim başka bir ad bunalim akp birdahaki seçimi bk kazanir bu gidişle
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SUÇA BULAŞAN KAPAĞI BURAYA ATAR OLDU:ne kadar ruh hastası uyumsuz sapık varsa burada doğru
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COGANEZ:Cezası belli aynısını bu hayvana yapacaksın
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SEREN CANJ:Ülkede adalet olmadığı için böyle oluyur türkiyede sıradan bir gün işte yeni büyük Türkiye işte
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KERİM:türk-islam kültürünün ürünü bu. milyonlarca var böyle manyak.
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