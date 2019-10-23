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Baldızının eniştesini zehirlediği iddiası

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kadının, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

23.10.2019 12:34Baldızının eniştesini zehirlediği iddiası
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kadının, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi sakinlerinden S.V. (37), sabah saatlerinde kayınpederinin evinde ölü bulundu.
Olaya ilişkin S.V'nin baldızı M.H. (24) gözaltına alındı. Genç kadının, gece geç saatlerde kayınpederinin evine gelen S.V'ye, "Ben de kullanıyorum" diyerek tarım ilacı enjekte ettiği ileri sürüldü.
Jandarmaya bağlı Olay Yeri İnceleme Timi evde inceleme yaparken, S.V'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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