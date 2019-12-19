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Balerin İlke Kodal tek kişilik gösterisiyle ayakta alkışlandı

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin başdansçılarından İlke Kodal'ın tek kişilik dans tiyatrosu "Balerin", Moda Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

19.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:50Balerin İlke Kodal tek kişilik gösterisiyle ayakta alkışlandı
Devlet Opera ve Balesinin başdansçılarından İlke Kodal'ın tek kişilik dans tiyatrosu "Balerin", Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.
Bedirhan Dehmen'in yönetip koreografisini yaptığı, proje danışmanlığını Kemal Aydoğan'ın üstlendiği eserde sahne alan İlke Kodal, bir dansçının yaşadıklarından hareketle seyircileri bale tarihinde yolculuğa çıkardı.
Bale hakkında bilgi verirken çocukluktan başlayan zorlu eğitime, sahneye hazırlık sürecine, provalara, ayak bakımına değinerek balerinlerin insani yanını paylaşan İlke Kodal, danslarıyla da kadının varoluş mücadelesini seyirciye anlattı.
Sahne tasarımı Bengi Günay'a, ışık tasarımı İrfan Varlı'ya, müzik ve ses tasarımı Utku Şilliler'e, görselleri ise Murat Dürüm'e ait olan dans tiyatrosu, 6 Ocak'ta yeniden sahnelenecek.

İstanbul, Moda, Güncel

Kaynak: AA

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