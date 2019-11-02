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"Balfour Deklarasyonu" 102. yılında Gazze'de protesto edildi

Gazzeliler, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nu 102. yılında protesto etti.

02.11.2019 16:05
Gazzeliler, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nu 102. yılında protesto etti.
Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin çağrısıyla kentteki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binasına yürüyen onlarca kişi, Balfour Deklarasyonu'na tepki gösterdikleri dövizler ile Filistin bayrakları taşıdı.
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Merkezi Komite Üyesi Mahmud Halef, protesto sırasında yaptığı konuşmada, Balfour Deklarasyonu'nu yayımladığı için "Filistin halkının haklarının zulmünden İngiltere'nin sorumlu olduğunu" ifade etti.
Halef, İngiltere'nin, Filistin halkının hakları konusunda yaptığı tarihi hata nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Güncel

Kaynak: AA


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