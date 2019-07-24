Balgöç İznik Şubesi Kızılay kan bağışına destek verdi

Tüm üyelerine mesaj atarak kan bağışına davet eden İznik Balgöç Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Acar "Öncelikle İznik Kızılay Temsilcisi olan Kardeşimiz Eczacı Serdar Küçükkocum ve yönetimine başarılar dilerim. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum örgütleri gibi bizde gereken desteği vermek için buradayız. İnsanlık görevimizi yapmak için buradayız. Bizler de geldik ve kan bağışında bulunduk. Bildiğiniz gibi kan belki ihtiyaç olduğunda biz bunu hissediyor olsak da aslında sürekli olarak kan bankalarında yeterli miktarda ihtiyaç olan kanın depolanması gerekiyor. Bizler de bu konudaki bilincin arttırılması adına tüm üyelerimiz ve ilçe halkı ile Kızılay'a kan bağışında bulunmak istedik" dedi.

İznik'te Kızılay'ın temsilcisi olan Eczacı Serdar Küçükkoçum konuşmasında " 23-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında saat: 11.30 ile 19.00 arasında kan bağışı kampanyası başlattık. Kan vermek birçok insanın hayata tutunmasına yardımcı olduğu gibi son derece önem arz ediyor. Verdiğimiz kan belki kendimizin, belki sevdiklerimizin, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacak. Bağışların en büyüğü insan hayatını kurtarmak ve bu iş için bağış yapmaktır. Belirli aralıklarla yapılan kan bağışı, vücudun yenilenmesini ve kan üretme mekanizmalarını canlı tutuyor. 18-65 yaş arası 50 kilogram üzeri herkes kan verebilir. Vatandaşlarımızın kan bağışı sırasında mutlaka kimlikleri yanında olması gerekmektedir. Eski Hükümet Konağı yanında gerçekleşen kampanya tüm sivil toplum örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları desteklerini esirgemedi. Kızılay kan bağışına sahip çıktılar. Hepsine teşekkür eder tüm halkımızı kan bağışına davet ederiz" dedi.