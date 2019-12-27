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Bali ligi lideri Arhavisporligden çekilme kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. grup lideri Arhavispor maddi sıkıntılar dolayı ligden çekilme kararı aldıİlçedeki kulüp tesislerinde basın açıklaması yapan Kulüp Başkanı Yücel Satıral, çok başarılı bir sezon geçirmelerine rağmen bir süredir maddi sıkıntılarla...

27.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:18 Bali ligi lideri Arhavisporligden çekilme kararı aldı
Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. grup lideri Arhavispor maddi sıkıntılar dolayı ligden çekilme kararı aldı
İlçedeki kulüp tesislerinde basın açıklaması yapan Kulüp Başkanı Yücel Satıral, çok başarılı bir sezon geçirmelerine rağmen bir süredir maddi sıkıntılarla uğraştıklarını kaydetti.
Kulüp olarak 2 Ocak tarihine kadar 250 bin yıl sonuna kadar 800 bin lira paraya ihtiyaç duyduklarının belirten Satıral, bu parayı bulamadıkları için yönetim kurulu olarak ligden çekilme kararı aldıklarını dile getirdi.
Başkan Satıral açıklamasında, "Arhavispor Kulübü 1955 yılında kurulan bir takım. 65 yıllık bir mazisi olan bir kulüp. İlk yarıyı grubunda lider olarak tamamladı. Ocak ayının 2'isine kadar ödeme yapamazsak yönetim kurulu kararıyla lig den çekilme kararı aldık. Futbolculardan 2'isine kadar müsaade istedik. Arhavi halkı destek oluyor ama iş adamlarından kamu kurum ve kuruluşlardan destek alamadık. İkinci yarıyı da kaldıramayacağımız düşünerek ligden çekileceğiz. Dört yıllık bir oyuncu grubumuz var. Maalesef destek alamadık desteksiz bu işler olmuyor. Sezon sonuna kadar 800 bin lira ihtiyacımız var, ayın ikisinde ise 250 bin ödememiz gereken peşinatlar var bizim için zor bir karar." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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