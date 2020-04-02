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Balığa talep azaldı

Balığa talep azaldı Fiyatlar koronaya meydan okuyor Korona Virüs nedeniyle Tekirdağ'daki balıkçıların sezonu erken kapatmasına karşı balık fiyatlarında herhangi bir yükseliş olmadı.

02.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:43
Balığa talep azaldı
Fiyatlar koronaya meydan okuyor
TEKİRDAĞ - Korona Virüs nedeniyle Tekirdağ 'daki balıkçıların sezonu erken kapatmasına karşı balık fiyatlarında herhangi bir yükseliş olmadı.
Dünyanın başına bela olan korona virüsü nedeniyle Tekirdağ'daki balıkçılar yaklaşık bir hafta önce sezonu erken kapatma kararı aldı. Bir haftadır denizden balık çıkmamasına karşın fiyatlarda da herhangi bir artış söz konusu değil. Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da balık satışı yapan Behiç Karacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada fiyatların sabit kalmasını, talebin az olmasına bağladı. Karacı, talebin az olması nedeniyle balık halinden satabilecekleri kadar balık aldıklarını ifade etti.
Behiç Karacı, hamsinin uzun zamandır olmadığını ifade ederek, "Aslında olmamasını bekliyorduk ama 2 gündür hamsi var. Şuan denizden çıkan balık az. Sebebi de şu, büyük teknelerin çoğu Türkiye geneli paydos ettiler ve sezonu erken kapadılar. Bundan dolayı da çıkan balık miktarı da az olmaya başladı. Fakat buna oranla talepte az. Birçok balıkçı tezgahı da kapattı. Halde balık oluyor ama alıcı fazla olmuyor. Yine birbirine doğru orantılı fiyatlarda bunu yansıtıyor. Fiyatlarda herhangi bir artış ve düşüş yok. Balık buluyoruz ve azar azar alıyoruz. Korona virüsü bu işi etkiledi ama şöyle etkiledi. İstavrit 40 lira, hamsi 30-35 lira civarında satılıyor. Herhangi bir fahiş artış söz konusu değil. Biz şuan bunları bulduğumuza şükrediyoruz" dedi.
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Balığa talep azaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Ekonomi

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Balığa talep azaldı
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