25.06.2019 13:12
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Balık adamlar denizden kilolarca çöp çıkardı

Balık adamlar denizden kilolarca çöp çıkardı

KADIKÖY'de Caddebostan sahilinde aynı anda dalan 40 dalgıç, 5 metrelik kıyı şeridinden 45 dakika içinde kilolarca çöp çıkardı.

KADIKÖY'de Caddebostan sahilinde aynı anda dalan 40 dalgıç, 5 metrelik kıyı şeridinden 45 dakika içinde kilolarca çöp çıkardı.  WWF (Dünya Doğal Yaşamı Koruma vakfı) Türkiye tarafından gerçekleştirilen etkinlikte  otomobil lastiğinden sigara izmaritine, cep telefonundan plastik poşete kadar çok çeşitli malzeme denizden çıkarıldı. Ege , Marmara , Akdeniz ve Karadeniz 'de sürdürülecek çalışmalarda Türkiye kıyılarının kirlilik haritasını çıkarılacak.

40 DALGIÇ AYNI ANDA DALDI

WWF Türkiye tarafından organize edilen etkinliğe İstanbul 'da bulunan dalış kulüplerinden 40 dalgıç katıldı. Sabahın erken saatlerinde Caddebostan'ta toplanan dalgıçlar, daha sonra hep birlikte denize girdi. 10 kişilik gruplara ayrılarak Caddebostan sahilinde dipte çöp taraması yapan dalgıçlara, kıyıda bulunan arkadaşları ise kıyı şeridini temizleyerek destek verdi. 45 dakika süren dalışın ardından dalgıçlar ellerindeki çöp filelerinin tamamını doldurarak dışarı çıktı. Denizden çıkarılan çöpler arasında otomobil lastiği, kırık cep telefonları, poşetler, sigara izmariti, cam ve plastik meşrubat şişeleri olduğu görüldü.

ÇIKARILAN ÇÖPLER SAYILIP TARTILIYOR

Dalışın tamamlanmasının ardından çıkartılan çöpler bir araya getirilerek ayrıştırılıp, kategorize edildi. WWF Türkiye Kıdemli Deniz Koruma Uzmanı Yaprak Arda "Türkiye'nin kıyılarının su altlarında ne olduğunu bilmek, bunları ayrıştırmak ve bir veri tabanı oluşturmak için bu projeyi yapıyoruz. Şu anda Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde ikişer bölgede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Karada üretilen plastiklerin atıklarının büyük bir çoğunluğu kıyı şeridinde  denizin altında ve üstünde bulunuyor. Bu kirlemenin ne boyutta olduğunu öğrenmek ve bir aksiyon planı hazırlamak için çalışmalarımız sürüyor. Deniz kıyılarından ve 5 metre derinlikten çıkardığımız çöpleri kategorize ederek adet ve ağırlıklarını tespit ediyoruz.  Bu çalışmanın sonunda Türkiye kıyılarının kirlilik haritasını çıkarabileceğiz." dedi.


Kaynak: DHA
Türkiye , Caddebostan , Güncel

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