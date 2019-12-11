Balık avı için gittiği Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesinde, balık avı için gittiği Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Kovancılar ilçesi Pınartepe köyünden Palu ilçesinin Seydili köyü yakınlarından geçen nehre dün balık tutmak için giden ve kendisinden haber alınamayan Zülfü Şeker'in bulunması için başlatılan arama çalışması sonuçlandı.

AFAD, jandarma, dalgıç polisler ve güvenlik korucuları tarafından yapılan aramalarda Şeker'in cesedine nehirde ulaşıldı.

Dün yapılan kayıp başvurusunun ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, nehir çevresinde Şeker'e ait olduğu belirlenen elbise ve av malzemesine rastlanmıştı.