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Balık avı için yüzerek açıldıkları denizde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize açılan baba ve oğlunu Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

24.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:18
Hatay'ın ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize açılan baba ve oğlunu Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Denizciler Mahallesi'nden balık tutmak üzere zıpkınla yüzerek körfeze açılan Erdal Abusuhutoğlu (45) ile oğlu Halil Abusuhutoğlu (24) bir süre sonra dalgalara kapıldı.
Durumu fark eden vatandaşların vermesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.
Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-10 timi dalgıçları tarafından denizden çıkarılan iki kişi, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Baba ve oğlu, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balık avı için yüzerek açıldıkları denizde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

İskenderun, Güncel

Kaynak: AA


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