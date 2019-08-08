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Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması

Samsun'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla birlikte açıldığı tekneden denize düşerek kaybolan Ali Korkmaz'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

08.08.2019 18:26 Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması
Samsun'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla birlikte açıldığı tekneden denize düşerek kaybolan Ali Korkmaz'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.
Çaltı Burnu mevkisinde 26 Temmuz'da babası Fatih Korkmaz (43) ile balık tutmak için denize açılan ve dengesini kaybederek suya düşen Ali Korkmaz'ın (21) bulunması için Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri bot ve helikopter ile Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de sahil şeridinde aramalara devam etti.
Sahilde iz takip ve ceset arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı.

Ali Korkmaz, Samsun, Terme, Güncel

Kaynak: AA

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