29.06.2019 00:23
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Balık avına giden 19 yaşındaki genç nehirde kayboldu

Balık avına giden 19 yaşındaki genç nehirde kaybolduOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir genç, balık avladığı nehirde takılan oltasını çıkarmaya çalışırken akıntıya kapılarak kayboldu.

Balık avına giden 19 yaşındaki genç nehirde kayboldu
OSMANİYE - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde bir genç, balık avladığı nehirde takılan oltasını çıkarmaya çalışırken akıntıya kapılarak kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, Hemite köyünden geçen Ceyhan Nehri'ne üç arkadaş balık avlamaya gitti. Suyun içerisinde takılı kalan oltayı çıkarmak için 19 yaşındaki Hikmet Çalış nehre girdi. Suyun içerisinde arkadaşlarının gözden kaybolduğunu gören diğer gençler durumu hemen jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine Jandarma ekipleri, sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisler geldi. Hemite köyü köprüsünün altından başlayarak gencin suya kapıldığı yerin yakınları aranmasına rağmen Hikmet Çalış'a ulaşılamadı.
Öte yandan olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Havanın kararmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabah havanın aydınlanması ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.Balık avına giden 19 yaşındaki genç nehirde kayboldu
Kaynak: İHA
Osmaniye , Kadirli , 3. Sayfa

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