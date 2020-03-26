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Balık avında ölen 3 arkadaştan Metin Zınk da toprağa verildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık avlamak çin açıkdıkları denizde kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılan 3 arkadaştan Metin Zınk'da (57), son yolculuğuna uğurlandı.

26.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:03
Balık avında ölen 3 arkadaştan Metin Zınk da toprağa verildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık avlamak çin açıkdıkları denizde kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılan 3 arkadaştan Metin Zınk'da (57),  son yolculuğuna uğurlandı.

Marmaris Sanayi Sitesi'nde kokoreç dükkanı işleten Metin Zınk, halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce (60) ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı (36), 15 Mart Pazar günü saat 08.00'de, Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan, fiber tekneyle balığa çıktı. Grup, gece olmasına rağmen dönmeyince, yakınları kayıp ihbarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama kurtarma çalışması başlattı. 1 hafta sonra ise sahil güvenlik ekipleri 3 arkadaşın cansız bedenlerini buldu. Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, yapılan DNA testlerinin tamamlanmasıyla dün, yakınlarına teslim edildi. Erdoğan İnce, dün Aydın'ın Çine ilçesindeki Soğukoluk Mahallesi'nde, Özkan Akıncı da Muğla 'nın Menteşe ilçesinin Kuzluk Mahallesi'nde toprağa verildi.Metin Zınk ise bugün Beldibi Mahallesi Altınoluk Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Zınk Ailesi, yakınları ve dostları katıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Muğla, Güncel

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