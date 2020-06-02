Balık avladığı derede akıntıya kapılan genci arama çalışması devam ediyor

Siirt'in Baykan ilçesinde 3 gün önce balık avladığı derede akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışması sürüyor.

02.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:14
Siirt'in Baykan ilçesinde 3 gün önce balık avladığı derede akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışması sürüyor.
İlçeye bağlı Gündoğdu köyü yakınlarındaki Bitlis Deresi'nde, 3 arkadaşıyla balık avladığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu dereye düşerek akıntıya kapılan Ahmet Demirel'i (28) arama çalışması devam ediyor.
Arama çalışması jandarma ve polis dalgıç ekipleri ile AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülüyor.
Bitlis Deresi'nde 31 Mayıs'ta 3 arkadaşı ile balık avlayan Ahmet Demirel, düştüğü derede akıntıya kapılmış, Demirel'in dereye düştüğünü gören üç arkadaşı da onu kurtarmak için girdikleri derede akıntıya kapılmıştı.
Demirel gözden kaybolurken, dere içerisindeki kayalıklara tırmanarak boğulmaktan kurtulan arkadaşları burada mahsur kalmıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, deredeki kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi botla kurtarmıştı. Balık avladığı derede akıntıya kapılan genci arama çalışması devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Baykan, Siirt, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

48 gün sonra açılan Meclis’te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Haber
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71’den işlem görüyor Haber
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
WhatsApp’ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kars’ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular ’Kayyum kayyum’ sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Kapatılan Ulusal Parti’nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo’da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benim ol ya da evden çık Haber
Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benim ol ya da evden çık
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Haber
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Haberler››Güncel››Balık avladığı derede akıntıya kapılan genci arama çalışması devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Etiyopya'da kaçak avcılar 6 fili öldürdü - Haber 18:05: Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı (1) - Haber 18:05: TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralı - Haber 18:03: Son dakika haberi: Manisa'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü - Haber 18:01: Bir ay önce cezaevinden çıkıp tekrar hırsızlık yaptılar - Haber 17:40: 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı - Ekonomi 17:34: Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü - Haber 16:20: Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti - Haber 15:34: WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak - Haberler