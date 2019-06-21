21.06.2019 22:28
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Balık avlamak için girdiği baraj gölünde öldü

Balık avlamak için girdiği baraj gölünde öldü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kardeşiyle baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk, saplandığı bataklıkta hayatını kaybetti.

Ağrı 'nın Patnos ilçesinde, kardeşiyle baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk, saplandığı bataklıkta hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Uzungün köyü Halife mezrasında ikamet eden Recep (9) ve Yunus Aydar, Patnos Barajı gölü kıyısında balık tutmaya gitti.
Balık avlamak için suya giren Yunus Aydar, bataklığa saplanarak gözden kayboldu.
Recep Aydar'ın mezraya giderek bildirmesi üzerine baraj gölüne giden köy halkı, Yunus Aydar'ın boğulduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, köylülerin yardımıyla cesedi sudan çıkardı.
Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, savcılık incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Ağrı , Patnos , Güncel

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