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"Balık avlamak yasaktır" yazıyor ama derede su yok

"Balık avlamak yasaktır" yazıyor ama derede su yokGİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde dere yatağı kurutulunca "Balık avlamak yasak ve tehlikelidir" tabelasının altında sadece çamurlu alanın kalması doğal yaşamın yok oluşunun boyutunu gözler önüne serdi.

21.11.2019 21:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:54
"Balık avlamak yasaktır" yazıyor ama derede su yok
GİRESUN - 'un ilçesinde dere yatağı kurutulunca "Balık avlamak yasak ve tehlikelidir" tabelasının altında sadece çamurlu alanın kalması doğal yaşamın yok oluşunun boyutunu gözler önüne serdi.
İlçenin Pazarsuyu köyündeki dere yatağının kurutulması sonucu ilginç görüntüler ortaya çıktı. Köye ismini veren dere yatağının kurumuş hali görenleri şaşırttı. Bulancak'tan Kovanlık Beldesi yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken tabelanın yanındaki dere yatağında suyun hiç kalmadığı görülüyor.
Bir zamanlar yöre halkının balık tutup, köylü kadınların çamaşır yıkadığı dere yatağının bugünkü haline gelmesinde bilinçsiz çevre katliamının olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Fatih Bilur, "Balık tutmak tehlikeli ve yasaktır" levhasının arkasındaki boş ve çorak arazinin, doğa katliamını gözler önüne serdiğini söyledi.
Köy sakini Fatih Bilur, "Bu tabelanın buraya dikilmiş olması bir zamanlar bu derede balık ve diğer canlı hayatın var olduğunu gösteriyor. Pazarsuyu köyümüze ismini veren deremizin yerinde ne yazık ki şimdi ne bir canlı ne de bir damla su kaldı. Önce deremizin suyunu keserek can suyu bıraktılar. Şimdi de can suyumuzu kestiler. Bunun nedeni ise bir marketin depo inşaatından ötürü derenin doldurulması, menfezlerin yer değiştirmesi ve gelen can suyu kaynağının kapatılmasındandır. Biz hiçbir yatırıma elbet karşı değiliz. Ancak gerek köylülerimizin su ihtiyacını karşılayan gerekse deredeki doğal yaşamın yok edilmesine karşıyız. Bunun bir başka yolu ve çözümü mutlaka vardır. Yetkililerden biz bu çözümü bulmasını istiyoruz" dedi.

Bulancak, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA


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