Balık avlamaya giden kişinin cesedi çayda bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde balık avlamak için Afrin Çayı'na giden kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

06.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:03
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde balık avlamak için Afrin Çayı'na giden kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde şambrelle balık tutmak için Uzunkavak Mahallesi'nden geçen Afrin Çayı'na giden emekli polis Osman Bahçıvan'dan (55) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) ekipleri, Bahçıvan'ın bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerin bugün devam eden çalışması sonucu Bahçıvan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Bahçıvan'ın cesedi, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Balık avlamaya giden kişinin cesedi çayda bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Reyhanlı, Hatay, Afrin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol’un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Haberler››Güncel››Balık avlamaya giden kişinin cesedi çayda bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:58: Hafta sonunu denizde değerlendirdiler - Haber 14:57: Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görev değişimi - Haber 14:57: Ordulu öğrenci madalyasını aldı - Haber 14:56: Son dakika haberleri... Çorum'da 6 katlı apartman karantinaya alındı - Haber 14:56: Milas'ta orman yangını (2) - Haber 14:27: Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım - Haberler 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber 09:09: Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar - Haber