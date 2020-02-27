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Balık avlarken kaybolan çocuğun cesedi bulundu, baba aranıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık avlamak için gittikleri Aksu Çayı'nda babasıyla kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız cesedine ulaşıldı.

27.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:25Balık avlarken kaybolan çocuğun cesedi bulundu, baba aranıyor
'ın Pazarcık ilçesinde balık avlamak için gittikleri Çayı'nda babasıyla kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız cesedine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'a gelen Suriyeli Necip Ahmet Şireki (43), dün akşam oğlu Beşar Şireki'yi de (12) yanına alıp balık tutmak için Aksu Çayı yatağına gitti. Küçük çocuk balık tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba da suya atladı. Ancak baba ve oğlu suda kayboldu. Olaydan sonra yapılan ihbarla bölgeye arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında dalgıçlar, Beşar Şireki'nin cansız bedenine ulaştı. Baba Necip Ahmet Şireki'yi arama çalışmaları ise sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Aksu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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