Balık çiftliği çalışanları silahlı saldırıya uğradı: 2 ölü

Balık çiftliği çalışanları silahlı saldırıya uğradı: 2 ölüMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26) kaldıkları lojmanda uğradıkları silahlı saldırıda yaşamlarını yitirdi.

03.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:39
Balık çiftliği çalışanları silahlı saldırıya uğradı: 2 ölü
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26) kaldıkları lojmanda uğradıkları silahlı saldırıda yaşamlarını yitirdi.
Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki bir balık çiftliğinin lojmanına, bugün gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda balık çiftliği çalışanlarından Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Yanik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen iki kişinin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlattı. Balık çiftliği çalışanları silahlı saldırıya uğradı: 2 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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