Balık Çoğalınca Balıkhane Müşteri Akınına Uğradı

04 Aralık 2018 Salı 11:54



04 Aralık 2018 Salı 11:54

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 3 gün süren fırtınanın ardından denize açılan balıkçılar, bol balıkla dönünce tezgahlar da balıkla doldu. Balıkhane, müşteri akınına uğradı.Bandırma'da 3 gün süren fırtınanın ardından tekneleriyle denize açılan balıkçılar, bol balıkla döndü. Bandırma Perakende Balık Hali, balık türleri çoğalıp, fiyatlar da düşünce, vatandaşın akınına uğradı. 10 perakende balık satıcısının bulunduğu halde balıkçılar, müşterileri kendi tezgahlarına çekebilmek için birbiriyle yarışıyor.Perakende Balık Halinde daha önce 20 liraya kadar yükselen hamsi 10- 15 lira arasında satılıyor. 15 ila 20 lira aralığında satışa sunulan çinekop ise vatandaşın en çok tercih ettiği balık türü oldu. Halde istavrit 10, levrek 35, çipura 35, barbunya 25, bako 25, sardalya ise 10 liradan tezgahlarındaki yerini aldı.Bandırma'nın balık açısından bolluk yaşadığını söyleyen balıkçı Hüseyin Gagar, satışların çok iyi, fiyatların da çok uygun olduğunu belirtti.Balıkçılardan Sezgin Acar da müşterilerine Erdek ve Karadeniz hamsisiyle çinekopu tavsiye etti. Acar, en uygun fiyatın da 10 lira ile istavrit balığı olduğunu söyledi. - Balıkesir