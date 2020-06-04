Balık ekmek tekneleri müşterilerini bekliyor

MERSİN'de normalleşme sürecinde hazırlıklarını yapan balık-ekmek tekneleri, müşterilerini bekliyor.

Balık ekmek tekneleri müşterilerini bekliyor
04.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:39

MERSİN'de normalleşme sürecinde hazırlıklarını yapan balık-ekmek tekneleri, müşterilerini bekliyor.

1 Haziran itibari ile normalleşme sürecinin ardından alınan kararlar çerçevesinde balık ekmek teknelerini aktif hale getiren işletme sahipleri, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini aldı. Teknelerinde ateş ölçer, dezenfeksiyon, maske ve eldiven bulunduran işletme sahipleri, içeriye maskesiz müşteri almıyor. Sosyal mesafeye göre ayarlanan masalar şimdilik boş kalsa da, işletme sahipleri umutlu. Merkez Atatürk Parkı içerisinde 12 yıldır balık ekmek teknesi işleten Bilin Genç, aylar sonra işletmelerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Teknelerini dezenfekte ettiklerini belirten Genç, "İçeriye maskesiz müşteri almıyoruz. Gelen müşterilerimizin ateşini ölçüyoruz. Maskesi yoksa maske veriyoruz. Dezenfektanlarımız asılı. Masalarımızı sosyal mesafeye göre ayarladık. Müşterilerimiz gönül rahatlığı ile gelip, yemeklerini yiyebilirler" dedi.

'SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORUZ'

10 yıldır balık ekmek teknesinde çalışan Okan Yeşilbacar ise yeni sürece hazır olduklarını dile getirerek, "İşletmemizi açılıştan önce dezenfekte ettik. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tek kullanımlık servisler kullanıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz sorunsuz güvenli bir şekilde balıklarını yiyebilir, denizi seyredebilirler. Şu an işlerimizde yavaş yavaş bir açılma var. Önümüzdeki günler daha iyi olacaktır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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