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Balık fiyatları el yakıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi balıkhanede balık fiyatlarındaki artış el yakıyor.

14.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:38Balık fiyatları el yakıyor
'nın ilçesi balıkhanede balık fiyatlarındaki artış el yakıyor.

Fethiye balıkhanesinde çeşitli balıklar tezgahları süslerken özellikle Karadeniz'de çoktan Hamsi başlığı Ege'de kilosu 25 TL de tezgahlarda yerini aldı.

Tezgahları dolaşan vatandaşlar başlığın çok pahalı olduğunu dile getiriken,balık satıcıları balık fiyatlarının hava şartlarına göre değişim olduğunu belirttiler.

Fethiye balık pazarında hamsi 25, istavrit 25,deniz levreği 70, sardalya 20, yaladırma 50, beyaz sokarca 35, beyaz palamut tane 40, deniz kefali 30,karides 60, çumra 35, karagöz 50 TL'den satışa sunuldu. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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