Balık halinde silahlı kavga: 2 yaralı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, balık halinde çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla vurularak, yaralandı.
13.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:48
– KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, balık halinde çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla vurularak, yaralandı.
Olay saat 04.30 sıralarında, Başiskele Liman Caddesi'nde bulunan balık halindeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, H.H. alacak verecek meselesi nedeniyle K.D. ve K.A. ile tartıştı. Tartışma sırasında H.H. yanında taşıdığı tabancasını çekip, K.D.'nin bacağına, K.A.'nın da eline ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, tedavi altına alındı. H.H. da polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.- Kocaeli
Kaynak: DHA
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