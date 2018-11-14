14 Kasım 2018, 10:04
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Balık Halinde Boy Denetimine Uymayan 22 Ton Balığa El Konuldu

Zabıta ekipleri tarafından Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, 22 ton ağırlığındaki bin 519 kasa istavrit, 23 kasa lüfer ve 1 kasa ahtapota el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, boy yasağına uymayan 22 ton balığa el konuldu.

ZABITALAR DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI

Beylikdüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim gerçekleştirdi.

BOY YASAĞINA UYMADILAR

Denetimlerde boy yasağına uymadıkları gerekçesiyle bin 519 kasa istavrit, 23 kasa lüfer ve 1 kasa ahtapota el konuldu. El konulan balıkların toplam 22 ton ağırlında olduğu belirtildi.

İşte yapılan denetimden kareler;

Gürpınar
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:04



YORUMLAR (46)
AHİ EVREN: böyle gözü dönmüş canilere acımayın
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YENİ TURKİYE: bi sure sonra baliklarida dis ulkelerden getirirler, gariban turkun hali ne olacak
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TAN GÜRKAN: kaçak avcılık ve bilinçsiz tüketimin takibinde öldürme arzusu açıkça görülmüştür. zabıtaya iyi görevler dilerim
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SEKUAYA: isteseler ufak balık tutmayabilirler. tek tek seçip atmalarına gerek yok denize. yani teknik bir konu olduğu için bu kadarını söyleyeyim. o balıklar daha bir kez bile yumurta bırakmamış balıklar. 20 tona el konulmuş yaa bu daha yakalanamayan yasadışı balığın 100 de biri bile değildir emin olun. düşünün artık ne kadar çok asgari avlanma boyunun altında balık avlanıldığını. böyle yasadışı avlanıldığı için üremelerine izin verilmediği için ucuz balık yenilemiyor işte. ellerine sağlık arkadaşların. . .
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MUHTAR: Şimdi bu balıklar canlanmayacağına göre Türk milleti yerine suriyelilere mi yedireceksiniz???
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