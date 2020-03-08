Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı
GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay (2) düştüğü balık havuzunda baygın halde bulundu.
08.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:13
GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay (2) düştüğü balık havuzunda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Torul ilçesi Kalecik köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay, çevrede oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Ailesi tarafından tesis çevresinde aranan küçük kız, balık havuzunun yüzeyinde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beren Atalay, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı
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