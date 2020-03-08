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Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİGümüşhane'nin Torul ilçesinde ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşerek hayatını kaybeden Beren Atalay (2) için merkeze bağlı Çayırardı köyünde ikinci vakti cenaze namazı kılındı.

08.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:29
Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Gümüşhane 'nin Torul ilçesinde ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşerek hayatını kaybeden Beren Atalay (2) için merkeze bağlı Çayırardı köyünde ikinci vakti cenaze namazı kılındı. Çayırardı Camii'nde kılınan cenaze namazında acılı baba Resul Atalay taziyeleri kabul etti, gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gümüşhane, Torul, Güncel
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