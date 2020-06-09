Balık mezatlarına ilgi büyük

İzmir'in Urla ilçesindeki İskele Su Ürünleri Kooperatifinin her gün saat 10.00'da gerçekleştirdiği balık mezatına ilgi her geçen gün büyüyor.

Balık mezatlarına ilgi büyük
09.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:54
İzmir'in Urla ilçesindeki İskele Su Ürünleri Kooperatifinin her gün saat 10.00'da gerçekleştirdiği balık mezatına ilgi her geçen gün büyüyor. Kooperatife ortak balıkçı esnafının yakaladığı çeşitli deniz ürünleri, ilk elden tüketiciye ulaşıyor. Vatandaşlar, isteklerine göre her fiyat aralığında deniz ürünlerini alabiliyor.

Urlalı balıkçı esnafının yakaladığı barbun, çipura, levrek, istavrit, mercan, karides, ahtapot gibi deniz ürünleri, her sabah gerçekleşen mezatta vatandaşların beğenisine sunuluyor. 20 liradan başlayan balık fiyatları vatandaşların yüzünü güldürürken, ürün çeşitliliği ise Ege illerinden de bazı vatandaşları Urla'ya çekiyor. Mezat bazen aynı balığı almak için mücadele eden vatandaşları da karşı karşıya getiriyor. Açık artırmada yaşanan bu çekişme ürün fiyatlarını artırsa da karlı çıkan kooperatif oluyor.

Urla İskele Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Temiztepe, "Dini bayramların ilk günleri hariç her gün mezat gerçekleşiyor. Ortaklarımızın yakaladığı balıklar tabiri yerindeyse tekneden mezat tezgahına çıkıyor. Her çeşit deniz ürünü bulunuyor. Balıkseverleri sabah 10.00'da başlayan mezata bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Urla, Güncel, Haber

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