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Balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Eskipazar ilçesinde yaklaşık bir aydır zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığını, ölümlere ilişkin inceleme yapıldığını söyledi.

22.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:57
İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin , Eskipazar ilçesinde yaklaşık bir aydır zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığını, ölümlere ilişkin inceleme yapıldığını söyledi.
Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeden geçen Gerede Çayı'nda, bir aydır zaman zaman balık ölümlerine rastlandığını söyledi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile iş birliği halinde bir çalışma başlatıldığını belirten Ayvalık, şöyle konuştu:
"Çayın bazı bölgelerindeki setlerde ölü balıklara bölge halkı tarafından rastlanmış. Bize bildirildi. Ölü balıklardan numune alındı. Numuneler ilgili kurumlara gönderildi. Çayda bir kirlenme var gibi ancak alınan numuneler sonunda bu netleşecek. Şu anda 'balık ölümlerinin nedeni şudur' diyemiyoruz. İlçemiz sınırları içinde suyu kirletecek bir konu yok görünüyor. Kirli suyun Bolu ilinden gelme ihtimaline karşı o ildeki ilgili kurumlarla da irtibata geçtik. Onlar da bir çalışma yapıyor. Numune sonuçları gelince ölüm nedenleri belirlenecek."
Balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Karabük, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA


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