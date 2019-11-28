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Balık pastırması üretti

ANTALYA'da Türkiye'nin ilk balık pastırmasını üreten Ahmet Akbaş, pastırmayı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

28.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:24Balık pastırması üretti

ANTALYA'da 'nin ilk balık pastırmasını üreten Ahmet Akbaş, pastırmayı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kilosu 350 TL olan balık pastırması, 150 TL'ye satılan dana pastırması kadar beğeniliyor.

'da sağlık sektöründe çalışan Ahmet Akbaş, memleketi Çanakkale'ye gittiğinde ağabeyinin yaptığı balık pastırmasını çok beğenerek, kendisi için pastırma yapmaya başladı. ilk denemesinde başarısız olan Akbaş, defalarcca denemesinin ardından kendi tarifini buldu. Hobi olarak yaptığı pastırmalar yakınları tarafından çok beğenilince, pastırma yapımı için uygun balık türlerini araştırdı.  Japonya'ya ihraç edilen akya ve orkinos balıklarını alan Akbaş, balık pastırma üretimine başladı.

'100 KİLO BALIKTAN 35 KİLO PASTIRMA'

Balık pastırmasının, kilosu 350 TL'den Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini belirten Akbaş, "Aslen 8 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum. Bu işe hobi olarak deneme amaçlı başladım. Tadına bakan herkes beğenince üretmeye başladım. Japonya'ya ihraç edilecek akya ve orkinos balıklarından alıyorum. Hazırlanma süreci yaklaşık 35 gün. Balığın 15 günü tuzda bekleyerek geçiyor, daha sonra buzlu suya giriyor. Suyu belli derecelerde tutmak gerekiyor. Ardından çemenlenip kurutmaya giriyor. Tekrardan çemenleyip kurutunca pastırma haline geliyor. 100 kilo balıktan 35 kilo pastırma üretiliyor. Hazır hale gelen pastırmalar öncelikle bağımsız bir şirkete gıda analizine gönderiliyor. Analizin ardından süreci biten pastırmalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor" dedi.

'MEVZUATTA HENÜZ YERİ YOK'

Şu ana kadar pastırmanın tadına bakanlardan olumsuz tepki almadığını belirten Akbaş, "Ürünü alan herkes beğeniyor ve istemeye devam ediyor. Mevzuatta henüz balık pastırmasının yeri yok. 6 ay önce gerekli makamlara başvurularımı yaptım. Cevap olarak füme tesisi kurmam söylendi. Ancak yaptığım işin fümelemeyle ilgisi yok. Bu ürün fırın kullanılmadan tamamen kuru ortamda üretiliyor" diye konuştu.

'DANA PASTIRMASINA BENZİYOR'

Balık pastırmasının tadına bakan Görken Güner, "Sadece çok hafif bir balık tadı geliyor. Onun dışında çemeni ve baharatlarıyla dana pastırmasına benziyor" dedi.

Balık pastırmasının deniz mahsullü makarnalarda kullanılabileceğini söyleyen Mustafa Dereli de "Genel olarak dana pastırma ile aynı baharatlar kullanılmış. Arkadan balığın o denizimsi tadı da geliyor. Tadı güzel, ben beğendim" diye konuştu.



Ahmet Akbaş, Antalya, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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