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Balık tutarken boğulan öğretmen toprağa verildi

Tekirdağ'da balık tutarken gölete düşerek hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi.

11.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:02Balık tutarken boğulan öğretmen toprağa verildi
'da balık tutarken gölete düşerek hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi.

Öğretmen İbrahim 'in naaşı, Hayrabolu Çarşı Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından İlçe Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, İzmir'in ailesi ve yakınları, Kaymakam Mehmet Sülün, Sülaymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, öğretmenler ve vatandaş katıldı.

Olay

Arkadaşı Celal Baş ile dün Karakacakılavuz Göleti'ne balık tutmaya giden ilkokul öğretmeni İbrahim İzmir (37) tekneyle açılmış bir süre sonra teknenin devrilmesi sonucu Baş ve İzmir suya düşmüştü.

Baş, kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkarken, İzmir, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kaybolmuştu.

AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası İbrahim İzmir'in cesedi bulunmuştu.

Tekirdağ, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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