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Balık tutarken nehre düşen kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde balık tutarken istinat duvarından nehre düşen kişi yaşamını yitirdi.

19.10.2019 20:18
Samsun'un Çarşamba ilçesinde balık tutarken istinat duvarından nehre düşen kişi yaşamını yitirdi.
Balık tutmak için Yeşilırmak nehrine giden Hasan Koca'dan (34) bir süredir haber alamayan eşi Emine Koca, oğluyla nehir kenarına gitti.
Bisiklet ve oltayı bulunan Emine Koca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ve Koca'nın yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından düştüğünü belirleyen ekipler, nehirde arama çalışması yaptı. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Koca'nın cansız bedenine ulaştı.
Koca'nın cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Balık tutarken nehre düşen kişi öldü

Çarşamba, Jandarma, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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