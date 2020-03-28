Balık tutarken üzerine yıldırım düşen 66 yaşındaki kişi öldü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkması yasak olan Seyfettin Sağaltıcı (66), Asi Nehri'nde balık avlarken yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Asi Nehri'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte, koronavirüs önlemleri kapsamındaki yasağa aldırmadan yağışlı havada balık tutmak için Asi Nehri'ne gelen Seyfettin Sağaltıcı'nın üzerine yıldırım düştü. Sağaltıcının arkadaşları, polis ve 112 sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Sağaltıcı, gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Sağaltıcı'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Seyfettin Sağaltıcı'nın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA