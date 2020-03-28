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Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü

Koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkılmaması uyarısında bulunulurken Hatay Samandağ'da balık tutan bir kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

28.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:07
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü

Hatay Samandağ Yeşilada Mahallesi'nde Asi Nehri'nin denize döküldüğü mevkide balık tutmaya giden Seyfettin Sağaltıcı'ya (66) yıldırım isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine ve polise bilgi verdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Sağaltıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağaltıcı'nın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

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