28.06.2019 21:34
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Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu

Balık tutmak için Ceyhan Nehri

Osmaniye'nin merkeze bağlı Gökçedam köyünde balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç akıntıya kapılarak kayboldu.

Osmaniye 'nin merkeze bağlı Gökçedam köyünde balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç akıntıya kapılarak kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, akrabaları Hüseyin ve Oğuzhan Çalış ile balık tutmak için merkeze bağlı Gökçedam köyü yakınlarındaki Ceyhan Nehri kıyısına gelen Hikmet Çalış (20), nehrin ortasındaki adacığa gitmek istedi.
Suya giren Çalış, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına, Adana 'dan gelen su altı polis ekipleri de destek verdi.
Bir vatandaşın, Çalış'ın cesedini olay yerinin birkaç kilometre ilerisindeki Ceyhan Köprüsü yakınlarında gördüğünü söylemesi üzerine, arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı.
Su altı polis ekiplerinin çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.
Gencin akrabaları arama çalışmalarını endişeyle takip etti.
Kaynak: AA
Osmaniye , Ceyhan , Güncel

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