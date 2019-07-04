04.07.2019 22:54
Haberler» Güncel» Haber

Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu

Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Ömer Karakuş (62) balık tutmak için girdiği Kedi Gölü'nde boğularak can verdi.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Ömer Karakuş (62) balık tutmak için girdiği Kedi Gölü'nde boğularak can verdi.
Olay, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kedi Gölü'nde meydana geldi. Yıldırım Çatak Mahallesi'nde oturan Ömer Karakuş, serpme ağ ile gölde balık tutmaya çalıştı. Karakuş, gölün dibine takılan ağı kurtarmak için suya girdi, ancak iddiaya göre bataklığa saplandı. Karakuş'tan bir süre haber alamayan yakınları, aramak için suyun kenarına geldi. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Karakuş'un boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Ankara
Kaynak: DHA
Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:05   DİYARBAKIR Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu
00:04   Irak'ta gazetecileri tehdit eden komutan protesto edildi
00:02   Çaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandı
00:00   Kapadokya Balon Festivali muhteşem gösterilerle devam etti
00:00   Filenin Efeleri, yarı finalde
00:00   GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2019
23:54   - Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü