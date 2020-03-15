Balık tuttukları nehirde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD kurtardı
Çorum'un Dodurga ilçesinde balık tutmak için girdikleri nehirde baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
15.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:42
Çorum 'un Dodurga ilçesinde balık tutmak için girdikleri nehirde baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Pirinçli Hidroelektrik Santrali yakınlarında Irak uyruklu 3 kişi balık tutmak için Kızılırmak nehrine girdi. Bu sırada baraj kapaklarının açılması sonucu nehir içerindeki adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Afet Acil Durum Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇORUM
Edinilen bilgilere göre, Pirinçli Hidroelektrik Santrali yakınlarında Irak uyruklu 3 kişi balık tutmak için Kızılırmak nehrine girdi. Bu sırada baraj kapaklarının açılması sonucu nehir içerindeki adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Afet Acil Durum Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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