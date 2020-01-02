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Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti

Resmi Gazete'de yer alan kararla balık ve yumurtada KDV yüzde 1'e düşürüldü. Mobilyadan sonra bir indirim de balık ve mobilyada yaşanmış oldu.

02.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:29

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında KDV indirimleri yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı mobilyadaki KDV indiriminin ardından balık ve yumurtada da KDV düştü.

BALIK VE YUMURTADA KDV YÜZDE 1 OLDU

Balık ve yumurtada KDV yüzde 1 olurken, mobilyada KDV yüzde 8 olarak uygulanacak.

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü. Mobilyadaki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü" ifadelerini kullanmıştı.

Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti

Berat Albayrak, Ekonomi


Ekonomi

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