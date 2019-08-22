Haberler» Güncel» Haber

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

22.08.2019 09:35
Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

BALIKÇILAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Tekneyle Babakale Limanı'na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yakalanan köpek balığından görüntüler;

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Babakale, Ayvacık, Yaşam, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:46   Sivaslı çiftçiler tarlalarında sabahlara kadar domuz nöbeti tutuyor
10:46   HKÜ, kontenjanının tamamına yakınını doldurdu
10:46   Orhaneli ve Çivili'deki orman yangınlarında sabotaj iddiası
10:46   İMİB doğal taşta 2 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırmak istiyor
10:46   Sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
10:46   ADANA Başkasına ait kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı
10:44   İSTANBUL - BÜYÜKADA'DA BİR AT DAHA BAYGINLIK GEÇİRDİ