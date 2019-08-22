Haberler» Güncel» Haber

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

22.08.2019 10:11 Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.
Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı. 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı. Tekneyle Babakale Limanı'na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Babakale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:30   Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor
10:29   Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı
10:29   Sultan 2'nci Mahmud'un fermanıyla yaptırılan sini, Tokat'ta sergileniyor
10:28   Atık yönetiminde akıllı belediyecilik
10:28   Mahallede 'uyuşturucu' kavgası: 2 yaralı (2)
10:28   Afili Aşk çarşambanın galibi!
10:28   Türk Telekom'dan Türkiye'nin ilk Wi-Fi 6 denemesi