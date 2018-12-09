Balıkçı Esnafı, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

- Balıkçı esnafı İbrahim Sarı
'nın iş yerinden görüntülerBalık tezgahından görüntülerBalıklardan görüntülerBilgisayardan oylama yapmasıİbrahim Sarı'nın açıklaması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta balıkçı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.
Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi balıkçılar pasajındaki balıkçı esnafı, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek oy kullandı.
Balıkçı esnafı İbrahim Sarı, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Veli Gürgah
'ın "Gomis'in sevinci" adlı fotoğrafına oy verdi.
Sarı, fotoğrafları beğendiğini belirterek, "Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledik. Hep birbirinden güzeldi ve emek verilmiş fotoğraflardı." dedi.
09 Aralık 2018 Pazar 17:30