Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi

İstanbul Boğazı'nda balıkçı gemisiyle çarpışan Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker Kısırkaya açıklarına çekildi. Tankerin ön kısmında çarpışma sonrası kasar oluştuğu görüldü. İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisiyle çarpışmıştı. Çarpışma sırasında orada bulunan balıkçı tekneleri, batan balıkçı gemisinde bulunan 6 kişiden 3'nü kurtarmıştı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken, kazaya karışan tanker Sarıyer Kısırkaya açıklarına çekildi. Tankerin ön kısmında kadar oluştuğu görülürken, bekleyişi sürüyor. - İSTANBUL
, Güncel Kaynak: İHA