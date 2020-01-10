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Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi

İstanbul Boğazı'nda balıkçı gemisiyle çarpışan Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker Kısırkaya açıklarına çekildi.

10.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:12Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi
İstanbul Boğazı'nda balıkçı gemisiyle çarpışan Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker Kısırkaya açıklarına çekildi. Tankerin ön kısmında çarpışma sonrası kasar oluştuğu görüldü.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisiyle çarpışmıştı. Çarpışma sırasında orada bulunan balıkçı tekneleri, batan balıkçı gemisinde bulunan 6 kişiden 3'nü kurtarmıştı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken, kazaya karışan tanker Sarıyer Kısırkaya açıklarına çekildi. Tankerin ön kısmında kadar oluştuğu görülürken, bekleyişi sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Güncel

Kaynak: İHA

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