Balıkçı teknesi böyle alabora oldu

Moritanya açıklarında avlanan balıkçı teknesi alabora olurken mürettebat ise farklı bir tekne ile kurtarıldı.

Balıkçı teknesi böyle alabora oldu
19.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:05
Moritanya açıklarında avlanan balıkçı teknesi alabora olurken mürettebat ise farklı bir tekne ile kurtarıldı.

Bir süre önce Moritanyalı balıkçılara satılan Türk balıkçılara ait tekne, Moritanya'nun Nuakşot bölgesinde ve yaklaşık 5 mil kulaçta alabora oldu. İçerisinde balık yüklü olan tekne mürettebatı, aralarında Ordulu balıkçıların da bulunduğu diğer denizciler tarafından kurtarıldı. Ordulu balıkçılardan alınan bilgilere göre, bölgede daha önceden yine bir teknenin alabora olduğu, can kaybının yaşanmamasının ise teselli ettiği öğrenildi. Geminin fazla yüklemeden battığı bilgisi alındı.

Türklere aitken ismi Başaranlar-2 olan teknenin 1 hafta önce yöreden birine satıldığı ve adının Sahamsi-1 olarak değiştirildiği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti Haber
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
İYİ Parti’den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti Haber
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
Haberler››Güncel››Balıkçı teknesi böyle alabora oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:06: Afyonkarahisar Dazkırı'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber 11:06: Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak - Haber 11:06: Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Kovid-19 sessizliği - Haber 11:05: Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette - Haber 11:05: Balıkçı teknesi böyle alabora oldu - Haber 09:46: Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi - Haber 08:49: Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 15:55: İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı - Haberler